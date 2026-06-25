В Зеленоградске 16‑летнего парня осудили за склонение подростков к употреблению наркотиков

При назначении наказания суд учёл несовершеннолетний возраст обвиняемого, признание вины и раскаяние. Действия подростка квалифицировали как склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ). Ему назначено наказание — 4 года лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.