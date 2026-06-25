ФК «Киквидзе» примет участие в чемпионате России по мини-футболу

Команда «Киквидзе» из Волгоградской области поборется за победу на чемпионате России по мини-футболу в формате 6×6, который пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 июля. Эту радостную новость ФК «Киквидзе» сообщил своим болельщикам в социальных сетях.