Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФК «Киквидзе» примет участие в чемпионате России по мини-футболу

Команда «Киквидзе» из Волгоградской области поборется за победу на чемпионате России по.

Команда «Киквидзе» из Волгоградской области поборется за победу на чемпионате России по мини-футболу в формате 6×6, который пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 июля. Эту радостную новость ФК «Киквидзе» сообщил своим болельщикам в социальных сетях.

— Команда «Киквидзе» — Чемпион Регионального отбора Волгоградской области и выходит на Чемпионат России по мини-футболу в формате 6×6, — говорится в сообщении.

Команда выражает слова благодарности всем, кто поддерживал и был рядом.

Напомним, что «Киквидзе» в апреле текущего года стал чемпионом Волгоградской области по футзалу. Команда продемонстрировала стабильность и мощь, заслуженно заняв верхнюю строчку турнирной таблицы.

Фото: ФК «Киквидзе» /vk.com.