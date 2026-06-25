Глеб Никитин: демография — вопрос национальной безопасности, решать его нужно вместе с Церковью

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём канале в мессенджере MAX сообщил о встрече со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. В центре беседы — демография, образование, поддержка молодёжи и социальная защита: именно эти направления глава региона назвал ключевыми в сотрудничестве региона с Русской православной церковью.