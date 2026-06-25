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Глеб Никитин: демография — вопрос национальной безопасности, решать его нужно вместе с Церковью

Губернатор Нижегородской области провел встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.

Источник: Время

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём канале в мессенджере MAX сообщил о встрече со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. В центре беседы — демография, образование, поддержка молодёжи и социальная защита: именно эти направления глава региона назвал ключевыми в сотрудничестве региона с Русской православной церковью.

По словам губернатора, Нижегородская область лидирует в стране по числу учащихся в православных гимназиях — каждый шестой такой гимназист в России обучается в регионе.

Глеб Никитин также подчеркнул, что демографическая безопасность остаётся одним из важнейших вызовов и что решать её следует совместными усилиями государства и Церкви.

«Без преувеличения, одним из ключевых вопросов национальной безопасности остается демография, и решать его можно только сообща — Церкви и государству. Мы уже немало проектов задумали и начинаем реализовывать в сфере укрепления семьи, профилактики абортов, помощи женщинам в кризисной ситуации», — отметил глава региона.

В числе намеченных и уже стартующих инициатив — проекты по укреплению института семьи, профилактике абортов и оказанию помощи женщинам в кризисных ситуациях.

«Когда Церковь и власть действуют в едином ценностном ключе, появляются силы на самые смелые планы», —заявил губернатор и поблагодарил Патриарха Кирилла за поддержку грядущих программ.

По словам Глеба Никитина, впереди большая совместная работа по реализации намеченных проектов в социальной и образовательной сферах.

Ранее в Нижегородской области подвели итоги реализации социальной политики в 2025 году.

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