Вторая экспертиза показала, что привело к смерти мамы из Новочеркасска после родов

Напомним, трагедия произошла в апреле. Анна поступила в роддом 5 апреля. В переписке с подругой женщина жаловалась, что ей ввели уже четыре дозы эпидуральной анестезии, но боль, наоборот, все усиливалась. Позже роженица Анна впала в кому, а ее ребенка спасли путем кесарева сечения. Роженицу перевезли в ростовскую клинику: там у нее четыре раза останавливалось сердце. 7 апреля она умерла, не приходя в сознание. У Анны остались пятилетний сын и новорожденная дочь.