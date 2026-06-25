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В Россошанском районе Воронежской области ликвидировали 59 свалок

Устранения нарушений потребовала прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года Россошанская межрайонная прокуратура в ходе проверок выявила больше 90 нарушений в сфере обращения с отходами, связанными с содержанием площадок для сбора ТКО.

В результате прокурорского реагирования привлекли к ответственности девять человек, в том числе с наложением штрафов. В суд направили три иска с требованиями о понуждении к устранению нарушений.

При вмешательстве прокуратуры на территории района ликвидировали 59 несанкционированных свалок и семь контейнерных площадок оборудовали в соответствии с установленными требованиями.