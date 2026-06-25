Какой сегодня праздник: День врача-нарколога

Сегодня День рождения зубной щетки. Именно в этот день в 1780 году в Англии началось первое промышленное производство зубных щеток. Инициатором стал Уильям Аддис — основатель компании «Аддис». Первые серийные щётки имели натуральную щетину. Однако история приспособления для чистки зубов гораздо древнее. В Древнем Египете для чистки зубов использовали веточки деревьев с разлохмаченным концом, а в Древнем Китае в XV веке появился прообраз современной щетки — ручка из кости или бамбука с щетиной, состриженной с загривка кабана. На Руси первые подобия щеток назывались «метлами для зубов» — это были деревянные палочки с прикреплёнными конскими волосами. В 1938 году появились первые щетки с синтетической щетиной (нейлон) — это сделало щетки гигиеничнее и долговечнее. А еще через год в Швейцарии изобрели первую электрическую зубную щетку.