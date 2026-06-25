Какой сегодня праздник: День врача-нарколога

День врача-нарколога — профессиональный праздник специалистов, которые занимаются диагностикой, лечением и реабилитацией пациентов с алкогольной, наркотической и другими видами зависимостей. В России этот день приурочен к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня. Дата выбрана в память о событии 26 июня 1839 года, когда у стен города Гуанчжоу в Китае чиновники и солдаты империи Цин завершили сожжение более тысячи тонн конфискованного опиума. Это стало одним из поводов для начала Первой опиумной войны между Китаем и Великобританией. Наркологи не только лечат зависимости, но и помогают пациентам пройти путь восстановления, социальной адаптации и реабилитации.
День косметолога 26 июня — это неофициальный профессиональный праздник, который некоторые специалисты в сфере косметологии отмечают наряду с основным Днем косметолога, приходящимся на 7 апреля. В этот день косметологи могут проводить профессиональные мероприятия: семинары, мастер-классы, конференции, где делятся опытом и узнают о новых технологиях. Некоторые клиники организуют выставки оборудования, демонстрации уходовых средств или клиентские дни с бесплатными консультациями и скидками на процедуры.
Сегодня День рождения зубной щетки. Именно в этот день в 1780 году в Англии началось первое промышленное производство зубных щеток. Инициатором стал Уильям Аддис — основатель компании «Аддис». Первые серийные щётки имели натуральную щетину. Однако история приспособления для чистки зубов гораздо древнее. В Древнем Египете для чистки зубов использовали веточки деревьев с разлохмаченным концом, а в Древнем Китае в XV веке появился прообраз современной щетки — ручка из кости или бамбука с щетиной, состриженной с загривка кабана. На Руси первые подобия щеток назывались «метлами для зубов» — это были деревянные палочки с прикреплёнными конскими волосами. В 1938 году появились первые щетки с синтетической щетиной (нейлон) — это сделало щетки гигиеничнее и долговечнее. А еще через год в Швейцарии изобрели первую электрическую зубную щетку.