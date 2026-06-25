Врач назвал основные причины холодных рук и ног

Постоянное ощущение холодных рук и ног может быть не просто особенностью организма, а сигналом о возможных проблемах со здоровьем. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, при каких состояниях стоит обратить внимание на этот симптом. Об этом пишет «Газета.Ru».