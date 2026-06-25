Орловская область увеличила экспорт круп в Белоруссию и Молдову

С начала 2026 года из Орловской области экспортировали 3,6 тыс. тонн круп и хлопьев зерновых культур, что на 1,4 тыс. т, или в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За рубеж отгружали гречневую, пшеничную, перловую, манную и гороховую крупы, а также овсяные и пшенные хлопья. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.