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Орловская область увеличила экспорт круп в Белоруссию и Молдову

С начала 2026 года из Орловской области экспортировали 3,6 тыс. тонн круп и хлопьев зерновых культур, что на 1,4 тыс. т, или в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За рубеж отгружали гречневую, пшеничную, перловую, манную и гороховую крупы, а также овсяные и пшенные хлопья. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

С начала 2026 года из Орловской области экспортировали 3,6 тыс. тонн круп и хлопьев зерновых культур, что на 1,4 тыс. т, или в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За рубеж отгружали гречневую, пшеничную, перловую, манную и гороховую крупы, а также овсяные и пшенные хлопья. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

По информации ведомства, крупнейшими импортерами орловских круп стали Белоруссия и Молдова. На эти государства соответственно приходится 42% и 39% от общего экспортного объема. Орловскую продукцию также поставляли в Сербию, Узбекистан, Конго и другие страны.

В мае «Ъ-Черноземье» также писал, что экспорт продовольственного рапса из Курской области в Белоруссию вырос почти в два раза с начала года. По состоянию на начало мая экспортировано было 15,6 тыс. т.

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