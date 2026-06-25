«Радиостанция Судного дня» передала в эфир два сообщения

24 июня станция передала 13 сигналов за сутки. Первый сигнал поступил в 09:11 и содержал необычное слово «амиловкус». Спустя пять минут специалисты зафиксировали слово «растирание». В 10:36 в эфире появилось послание «генолис», а через восемь минут у радиостанции зафиксировали сразу два сигнала — «гидопрах» и «предстоящий».