«Радиостанция Судного дня» передала в эфир два сообщения

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», в четверг, 25 июня, передала в эфир два сообщения, в которых содержались слова «крюк» и «обезьянка».
— НЖТИ 09989 ОБЕЗЬЯНКА 3641 5048, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
24 июня станция передала 13 сигналов за сутки. Первый сигнал поступил в 09:11 и содержал необычное слово «амиловкус». Спустя пять минут специалисты зафиксировали слово «растирание». В 10:36 в эфире появилось послание «генолис», а через восемь минут у радиостанции зафиксировали сразу два сигнала — «гидопрах» и «предстоящий».
22 июня около 11:33 по московскому времени в ее эфире прозвучала шифровка, которая содержала два загадочных слова — «станонант» и «обедобуян».
Местоположение и назначение радиостанции неизвестны, но ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. В связи с этим вокруг станции сформировалось множество конспирологических теорий. Самые известные теории заговора о «радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».