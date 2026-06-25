В концессии не значатся

Напомним, в 2013 году между администрацией Перми и ООО «Новогор-Прикамье» было заключено концессионное соглашение на 41 год. Компании переданы сети общей протяженностью более 2,2 тыс. км, водозабор, а также биологические очистные сооружения водопроводной и канализационной насосной станции. В документе предусмотрены обязательства концессионера по финансированию, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту изношенного оборудования, систем водоснабжения и водоотведения и по очистке сточных вод города. С 2013 по 2025 год общий объем инвестиций превысил 10,5 млрд руб. В рамках программы повышения надежности системы водоснабжения обновлено более 22 км сетей. За девять месяцев прошлого года в модернизацию и развитие сетей компания направила более 1,9 млрд руб.