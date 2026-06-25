Выставка «Пётр Веденисов. Автохромы. 1909−1914» открылась в Русском музее фотографии

На снимках запечатлены близкие и знакомые Петра Веденисова: его жена Вера, её мать Елена Базилева, сестра Софья и семья Казаковых с детьми — сцены семейных пикников, автомобильных и конных прогулок, маскарадов и бытовой жизни. Именно неторопливая портретная манера объясняется техническими особенностями автохрома: из‑за непрозрачной крахмальной сетки требовалась длительная выдержка, поэтому чаще всего фотографировали неподвижных людей — членов семьи и друзей.