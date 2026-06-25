Выставка «Пётр Веденисов. Автохромы. 1909−1914» открылась в Русском музее фотографии

В Русском музее фотографии открылась выставка «Пётр Веденисов. Автохромы. 1909−1914» (6+).
Экспозиция собрала более 60 автохромных снимков из собрания Мультимедиа Арт Музея (Москва). Автохром — первая массовая технология цветной фотографии, изобретённая братьями Люмьер; при её создании использовали тонкий слой окрашенных гранул картофельного крахмала, который служил естественным цветовым фильтром. Пластинки Веденисова датируются примерно 1909−1914 годами и почти все уникальны — многие изображения сохранились в единственном экземпляре благодаря семейному архиву Казаковых.
На снимках запечатлены близкие и знакомые Петра Веденисова: его жена Вера, её мать Елена Базилева, сестра Софья и семья Казаковых с детьми — сцены семейных пикников, автомобильных и конных прогулок, маскарадов и бытовой жизни. Именно неторопливая портретная манера объясняется техническими особенностями автохрома: из‑за непрозрачной крахмальной сетки требовалась длительная выдержка, поэтому чаще всего фотографировали неподвижных людей — членов семьи и друзей.
По словам организаторов, выставка получилась масштабной и позволяет увидеть высокий уровень детализации — изысканные костюмы, атмосферные бытовые сцены и тщательно выстроенные натюрморты. Проект реализован при поддержке Мультимедиа Арт Музея и продлится до 16 августа в здании по адресу: ул. Пискунова, д. 9а. Посетить выставку можно по «Пушкинской карте».
Напомним, что программа «Пушкинская карта» действует в рамках нацпроекта «Семья» и доступна гражданам России в возрасте от 14 до 22 лет через приложение Госуслуги. Культура; лимит карты — 5000 рублей и обновляется ежегодно. В 2026 году в регионах изменился банк‑оператор, обслуживающий карту.
Ранее сообщалось что автохромы Петра Веденисова покажут в Русском музее фотографии.
(6+).