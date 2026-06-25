В поселке Быково Волгоградской области обновили краеведческий музей

Масштабную двухлетнюю реконструкцию завершили в Быковском районном историко-краеведческом музее Волгоградской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном центре информационного и материально-технического обеспечения.
За время ремонта в здании районного музея смонтировали новые системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, установили пожарную сигнализацию. Строители также привели в порядок прилегающую территорию. Перед открытием в учреждении установят новую мебель, стенды и рабочее оборудование.
Планируется, что первых посетителей обновленный историко-краеведческий музей примет уже в конце июля.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.