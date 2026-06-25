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Shot: ChatGPT едва не убил россиянку, перепутав укус ядовитого томката и медузы

Россиянка чуть не умерла, обратившись к ChatGPT, который спутал укус ядовитого томката с укусом медузы, — на ногах туристки появились большие волдыри. Ей чудом удалось избежать заражения крови. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Россиянка чуть не умерла, обратившись к ChatGPT, который спутал укус ядовитого томката с укусом медузы, — на ногах туристки появились большие волдыри. Ей чудом удалось избежать заражения крови. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, 28-летняя Мария прилетела во Вьетнам на отдых с молодым человеком из Перми. Через три дня она заметила странное покраснение на бедре и решила, что это солнечный ожог. Однако спустя сутки ее состояние ухудшилось: появились боль, отек ноги и крупные волдыри на коже. Пара загрузила фото в нейронную сеть, которая определила это как укус медузы.

Туристы решили обратиться в свою страховую компанию. Страховщики посоветовали Марии посетить местную клинику, так как симптомы напоминали укусы томката. На приеме врач подтвердил, что девушку укусили ядовитые жуки, и выписал необходимые лекарства. К счастью, девушка обратилась за помощью вовремя: после разрыва волдыря в кровь может попасть инфекция. В данный момент россиянке запрещено купаться и загорать.

В Нячанге сейчас наблюдается активность томкатов. Жуков нельзя убивать на себе или смахивать голыми руками, так как от испуга жуки выделяют яд, говорится в публикации.

В середине месяца жительница Канады подала в суд на OpenAI и генерального директора компании Сэма Альтмана, утверждая, что ChatGPT подтолкнул ее дочь к самоубийству.

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