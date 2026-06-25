Воронежские выпускники показывают высокие результаты на экзаменах

Анастасия не просто справилась с экзаменационными заданиями — она раскрыла предмет глубоко и осмысленно. Русский язык для неё не свод правил для заучивания, а живой, развивающийся «организм», который учит мыслить, выстраивать аргументацию и формировать собственную мировоззренческую позицию. Именно такой подход позволил ей уверенно решать задания и блестяще справляться с творческой частью экзамена.