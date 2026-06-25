Эксперт объяснил, сколько можно хранить бензин в канистре

В связи с этим Пономарев рекомендует не делать запасы бензина на годы вперед и выработать хранящийся объем в течение первых шести месяцев. Если же топливо простояло в канистре около года, его следует использовать максимально осторожно, смешивая со свежим бензином, и не заправлять им сложные современные моторы. По словам эксперта, экономия на одной старой канистре может привести к расходам на ремонт топливной системы, которые многократно превысят стоимость свежего горючего.