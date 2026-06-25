Эксперт объяснил, сколько можно хранить бензин в канистре

Гарантийный срок хранения бензина по ГОСТу составляет один год, однако в реальных условиях гаража топливо теряет свои свойства значительно быстрее. Эксперт Сергей Пономарев объяснил «Российской газете», что при хранении в обычной таре бензин постепенно окисляется, в нем накапливаются смолы, а легкие фракции испаряются. Это приводит к тому, что топливо хуже воспламеняется и способствует активному образованию нагара.
Специалист отметил, что в качественной металлической или сертифицированной пластиковой канистре, хранящейся в тени при умеренной температуре, бензин остается пригодным в течение трех-шести месяцев. После этого срока риск возникновения детонации и проблем с запуском двигателя существенно возрастает.
«Затем начинается постепенное ухудшение свойств. После полугода заметно растет риск проблем с запуском, детонацией и усиленного нагара, особенно на современных двигателях с чувствительной топливной аппаратурой», — подчеркнул Пономарев.
Особенно требовательны к свежести горючего современные турбомоторы и агрегаты с непосредственным впрыском. Для них использование застоявшегося бензина может обернуться серьезными отложениями на форсунках и клапанах. В то же время эксперт пояснил, что старые атмосферные двигатели в большинстве случаев «простят» владельцу использование полугодовалого топлива, хотя это также не добавит ресурса их узлам.
В связи с этим Пономарев рекомендует не делать запасы бензина на годы вперед и выработать хранящийся объем в течение первых шести месяцев. Если же топливо простояло в канистре около года, его следует использовать максимально осторожно, смешивая со свежим бензином, и не заправлять им сложные современные моторы. По словам эксперта, экономия на одной старой канистре может привести к расходам на ремонт топливной системы, которые многократно превысят стоимость свежего горючего.
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