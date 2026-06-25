Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Казахстана опроверг данные о переговорах с ЕС по размещению мигрантов

Ранее сообщалось, что ЕС создаст центры депортации мигрантов в Узбекистане и Руанде.

МИД Казахстана опроверг сообщения о якобы ведущихся переговорах с Евросоюзом (ЕС) по вопросам размещения на территории республики мигрантов из третьих стран.

«Казахстанская сторона не вступала в переговоры с Европейским союзом либо его государствами-членами по созданию на территории страны центров для приема, содержания, транзита или размещения лиц, не являющихся гражданами РК…», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что возможное обсуждение визовой либерализации с ЕС не может рассматриваться как основание для принятия обязательств по размещению в Казахстане лиц, не являющихся гражданами страны.

Как писал сайт KP.RU, страны ЕС планируют отправлять нелегальных мигрантов, которым отказали в убежище, в Узбекистан и Руанду. В этих государствах планируется открыть спеццентры для содержания таких лиц. Ключевым условием ЕС для выбора страны-партнера является соблюдение ею норм международного права и прав человека.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше