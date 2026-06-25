Александр Беглов: Для Петербурга 250-летие Павловска—событие исключительной важности

Губернатор рассказал, что уже завершено восстановление павильонов «Три грации», «Храм дружбы», «Старое Шале» и Ижорских ворот. Городские службы отремонтировали фасады Богадельни Куракиных, где сегодня работает Дом детского творчества. Согласован проект реставрации Николаевских Чугунных ворот, которые станут парадным въездом в Павловск к юбилейной дате. В активной фазе находится ремонт Большого Павловского дворца, Елизаветина павильона и амфитеатра со статуей Флоры. Отдельное внимание уделяется гидротехническим сооружениям — из 52 водных объектов города Павловска 28 находятся на территории заповедника. Реконструкция Павловского водовода разделена на два этапа. Первый закончат до конца 2026 года, второй — в 2027-м, финансирование уже заложено в городском бюджете.