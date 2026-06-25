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Пропавшего в Калининграде подростка нашли

УМВД: сотрудники полиции нашли ушедшего из дома подростка, он в порядке.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 25 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции в Калининграде нашли ушедшего из дома 15-летнего подростка, он гулял по городу и ночевал у знакомых, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подросток ушел из дома 22 июня, три дня его местонахождение не было известно. В четверг в пресс-службе областного УМВД сообщили РИА Новости, что ребенок ранее из дома не уходил.

«Сотрудники калининградской полиции разыскали 15-летнего Тимура, который вечером 22 июня самовольно ушел из дома и ничего не сообщал о своем местонахождении родителям… Все это время он гулял по городу, а ночевал у своих знакомых», — говорится в сообщении регионального УМВД на платформе «Макс».

Уточняется, что подростка доставили в отдел внутренних дел в для дальнейших разбирательств. Установлено, что противоправных действий в отношении него не совершалось.

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