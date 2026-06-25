Пропавшего в Калининграде подростка нашли

«Сотрудники калининградской полиции разыскали 15-летнего Тимура, который вечером 22 июня самовольно ушел из дома и ничего не сообщал о своем местонахождении родителям… Все это время он гулял по городу, а ночевал у своих знакомых», — говорится в сообщении регионального УМВД на платформе «Макс».