Гранты на ИИ: как получить до 30 млн рублей малым компаниям Нижегородской области

Нижегородские малые технологические компании могут получить до 30 млн рублей на разработку ИИ‑решений в конкурсе Фонда содействия инновациям «Развитие‑ИИ». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Фонд содействия инновациям объявил конкурс в рамках национального проекта «Экономика данных»: победители получат гранты до 30 млн рублей на создание продуктов, сервисов и решений с применением технологий искусственного интеллекта. Конкурс ориентирован на проекты в областях фундаментальных языковых и мультимодальных моделей, компьютерного зрения, распознавания и синтеза речи, интеллектуальных систем поддержки принятия решений и других перспективных ИИ‑технологий для автоматизации деятельности.
Региональное сопровождение на всех этапах подачи заявок оказывает нижегородский технопарк «Анкудиновка» — региональное представительство ФСИ. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, конкурс помогает компаниям выводить на рынок востребованные отечественные ИИ‑решения: в предыдущие годы три нижегородских предприятия стали победителями и привлекли в сумме 55 млн рублей на проекты по управлению персоналом и обслуживанию оборудования, цифровизации промышленности и управлению производственными процессами.
Условия участия: в конкурсе могут участвовать субъекты малого предпринимательства (микро‑ и малые предприятия), включённые в Единый реестр МСП. Внебюджетное софинансирование проекта должно составлять не менее 20% от суммы гранта; срок реализации — 12 или 18 месяцев. Дополнительные баллы при оценке заявок получают компании с статусом малой технологической компании.
Приём заявок длится до 20 июля 2026 года через портал ФСИ: online.fasie.ru. Предприниматели могут обратиться в региональное представительство по телефону +7 (831) 275‑83‑46 или по электронным адресам innov@bi‑clever.ru и delo@bi‑clever.ru. Дополнительную информацию о мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно получить в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф) и по бесплатной горячей линии 8 (800) 301‑29‑94.
Конкурс «Развитие‑ИИ» вписывается в комплекс мер национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», направленного на формирование условий для долгосрочного экономического роста и поддержку технологического предпринимательства.
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