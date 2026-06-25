Гранты на ИИ: как получить до 30 млн рублей малым компаниям Нижегородской области

Приём заявок длится до 20 июля 2026 года через портал ФСИ: online.fasie.ru. Предприниматели могут обратиться в региональное представительство по телефону +7 (831) 275‑83‑46 или по электронным адресам innov@bi‑clever.ru и delo@bi‑clever.ru. Дополнительную информацию о мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно получить в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф) и по бесплатной горячей линии 8 (800) 301‑29‑94.