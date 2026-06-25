В Доме ветеранов открыли фотовыставку «Ветеранское движение. Лица»

По словам Шабарова, подготовка началась в марте: ранее он работал с политиками и артистами, а съёмки ветеранов стали для него новым опытом. Фотограф отметил важность таких проектов для сохранения исторической памяти и патриотического просвещения. Директор Дома ветеранов Дмитрий Гительсон сообщил, что проект будет продолжен — в планах дополнить экспозицию портретами ветеранов Специальной военной операции.