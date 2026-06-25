В Доме ветеранов открыли фотовыставку «Ветеранское движение. Лица»

В Нижегородском областном Доме ветеранов открылась фотовыставка «Ветеранское движение. Лица» (0+), сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
25 июня прошла церемония открытия экспозиции, приуроченной ко Дню ветеранов боевых действий (1 июля). Проект представляет собой галерею парадных портретов руководителей и членов 12 ветеранских сообществ Нижегородской области — генералов, адмиралов и других участников боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии и на прочих территориях. Сегодня эти ветераны продолжают общественную работу: поддерживают участников СВО, участвуют в патриотическом воспитании молодёжи и реализуют социальные инициативы.
Автор выставки — фотограф Николай Шабаров, член Союза дизайнеров России и Гильдии рекламных фотографов. Это уже третий совместный проект Шабарова и областного Дома ветеранов; ранее в учреждении демонстрировались экспозиции, посвящённые наградам Великой Отечественной войны и современному этапу истории страны. На открытии присутствовали герои фотопроекта, представители ветеранских организаций и эксперты в области фотоискусства, включая самого автора.
По словам Шабарова, подготовка началась в марте: ранее он работал с политиками и артистами, а съёмки ветеранов стали для него новым опытом. Фотограф отметил важность таких проектов для сохранения исторической памяти и патриотического просвещения. Директор Дома ветеранов Дмитрий Гительсон сообщил, что проект будет продолжен — в планах дополнить экспозицию портретами ветеранов Специальной военной операции.
Выставка «Ветеранское движение. Лица» будет работать этим летом в Нижегородском областном Доме ветеранов по адресу: ул. Малая Покровская, 8. Посещение свободное в часы работы учреждения.
Ранее сообщалось, что выставка НХП «Дело рук» (0+) откроется в Нижнем Новгороде.