Пять минут движения в час: учёные назвали оптимальный график активности при сидячей работе

Все варианты пауз — раз в полчаса, час и два часа — показали высокую выполнимость. Однако режим с интервалом в два часа, несмотря на простоту внедрения, оказался наименее эффективным для психического состояния. Перерывы каждые 30 минут давали заметный эффект, но нередко были трудны в реализации. Лучшим балансом удобства и пользы участники назвали режим с паузами каждый час.