Движение в районе стадиона ограничат в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение в районе футбольного стадиона. Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения начнут действовать 27 июня с 14:00 и продлятся до 23:00. Проезд будет ограничен по Волжской набережной, ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовской. Это связано с проведением мероприятия.
Кроме того, 27 июня с 08:00 до 14:00 ограничат движение по парковке напротив стадиона.
Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения.
Ранее сообщалось, что на четыре дня перекрыли улицу в центре Нижнего Новгорода.