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Движение в районе стадиона ограничат в Нижнем Новгороде

Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения.

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение в районе футбольного стадиона. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения начнут действовать 27 июня с 14:00 и продлятся до 23:00. Проезд будет ограничен по Волжской набережной, ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовской. Это связано с проведением мероприятия.

Кроме того, 27 июня с 08:00 до 14:00 ограничат движение по парковке напротив стадиона.

Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения.

Ранее сообщалось, что на четыре дня перекрыли улицу в центре Нижнего Новгорода.