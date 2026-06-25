Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран в ночное время

Ранее регулятор ввел запрет на вылеты воздушных судов российских перевозчиков в иранские аэропорты в период с 23:00 до 11:00 мск. Указанные меры действовали с 14 по 24 июня.
«Рекомендации (NOTAM), ограничивающие использование воздушного пространства Ирана, сняты. Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно», — говорится в сообщении.
В пресс-релизе отмечается, что Министерство транспорта РФ и Росавиация продолжают мониторинг работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке.
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