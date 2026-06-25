Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран в ночное время

Росавиация отменила ночные ограничения на полеты в Иран, разрешив российским авиакомпаниям выполнять рейсы в круглосуточном режиме. Об этом сообщило ведомство.

Источник: Новости Mail

Ранее регулятор ввел запрет на вылеты воздушных судов российских перевозчиков в иранские аэропорты в период с 23:00 до 11:00 мск. Указанные меры действовали с 14 по 24 июня.

«Рекомендации (NOTAM), ограничивающие использование воздушного пространства Ирана, сняты. Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что Министерство транспорта РФ и Росавиация продолжают мониторинг работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше