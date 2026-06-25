Главные новости за 25 июня: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В Липецкой области начала работать горячая линия для жалоб на нелегальную торговлю бензином — продажу топлива в канистры или с рук. До 28 июня действует ограничение на продажу бензина: физлица могут приобрести не более 30 литров за раз и только в бак автомобиля. Ранее аналогичные ограничения ввели в Орловской области.