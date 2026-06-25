«Онегин», «Поэма» и «Багира»: АвтоВАЗ подал заявку на семь новых товарных знаков

В апреле «АвтоВАЗ» официально запустил сервис подписки на автомобили марки Lada. Первой в подписке оказалась Lada Vesta с двигателем объемом 1,6 литра и автоматической трансмиссией в комплектации «Практик» за 43 990 рублей в месяц. Оформляется подписка онлайн. Сервис позволяет выбрать модель, комплектацию и цвет автомобиля. После этого автоматически рассчитывается ежедневный платеж.