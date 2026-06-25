«Онегин», «Поэма» и «Багира»: АвтоВАЗ подал заявку на семь новых товарных знаков

АвтоВАЗ подал заявки на регистрацию нескольких товарных знаков, включая названия Onegin, Bagira, Poema, Elegia, Tezis, Tenor и Arteus. Об этом говорится в данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Все эти названия относятся к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, который включает автомобили, а также автокомпоненты и запчасти.
Исключительные права на зарегистрированные товарные знаки будут действовать в течение десяти лет с момента их официального утверждения, как и в случае с другими знаками, передает Autonews.
Компания «АвтоВАЗ» уже представила кроссовер Lada Azimut, базой для которого стала платформа Lada Vesta. Длина машины составит 4,416 метра, ширина — 1,838 метра, а высота — 1,607 метра.
В апреле «АвтоВАЗ» официально запустил сервис подписки на автомобили марки Lada. Первой в подписке оказалась Lada Vesta с двигателем объемом 1,6 литра и автоматической трансмиссией в комплектации «Практик» за 43 990 рублей в месяц. Оформляется подписка онлайн. Сервис позволяет выбрать модель, комплектацию и цвет автомобиля. После этого автоматически рассчитывается ежедневный платеж.