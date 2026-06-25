Мэр Мичуринска подписал контракт с Минобороны и вступил в «БАРС-Тамбов»

Контракт с Министерством обороны РФ о вступлении в ряды мобилизационного резерва «БАРС-Тамбов» подписал глава города Мичуринска в Тамбовской области Максим Харников. Об этом мэр сообщил в своих социальных сетях. На какой срок был заключен контракт, господин Харников не уточнил.
Полковник полиции Максим Харников был избран мэром Мичуринска в ноябре 2018 года. До этого он возглавлял городской отдел МВД. На открытом конкурсе конкуренцию господину Харникову составила начальник отдела мобилизационной подготовки мэрии Лариса Китайчик. В должности главы города Максим Харников сменил Александра Кузнецова, который ушел в отставку в июне 2016 года после возбуждения в отношении него уголовного дела.
«Защита наших городов и семей — это приоритетная задача, которую поставил глава Тамбовской области Евгений Первышов. И я готов принимать в этом самое активное непосредственное участие. Считаю, что для руководителя города это не просто возможность, а прямая обязанность», — заявил Максим Харников.
В начале июня «Ъ-Черноземье» писал о формировании в Тамбовской области региональной системы защиты, которая включает отряд «БАРС» и мобильные огневые группы (МОГ). Участие в резерве дает право на ежемесячную выплату в размере 50 тыс. руб. от правительства региона на время сборов. В случае необходимости резервисты будут помогать защищать населенные пункты от ударов беспилотников.