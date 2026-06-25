Мэр Мичуринска подписал контракт с Минобороны и вступил в «БАРС-Тамбов»

Полковник полиции Максим Харников был избран мэром Мичуринска в ноябре 2018 года. До этого он возглавлял городской отдел МВД. На открытом конкурсе конкуренцию господину Харникову составила начальник отдела мобилизационной подготовки мэрии Лариса Китайчик. В должности главы города Максим Харников сменил Александра Кузнецова, который ушел в отставку в июне 2016 года после возбуждения в отношении него уголовного дела.