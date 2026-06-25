Летний дворик Дома Сироткина стал новой площадкой для свадебных регистраций в Нижнем Новгороде

Летний дворик Дома Сироткина стал новой площадкой для выездных регистраций брака в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
25 июня здесь прошла первая торжественная церемония — молодожёны Дмитрий Рукавишников и Любовь Крестьянинова официально оформили брак на открытом воздухе; молодую пару поздравила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова. По словам Красновой, открытие летнего дворика — ответ на растущий спрос на выездные регистрации: администрация стремится предоставить нижегородцам разнообразные площадки для проведения свадеб, учитывающие разные вкусы и форматы церемонии.
Новая локация расположена в историческом центре города — сочетание архитектуры усадьбы и ухоженного сада создаёт романтичную атмосферу для свадебных мероприятий. Площадка доступна в «тёплый» период — с мая по сентябрь. Подать заявление на регистрацию брака можно через портал Госуслуг или лично в Нижегородском и Заречном Домах бракосочетания.
В городе уже имеется несколько популярных выездных локаций для свадеб: колесо обозрения «НиНо», парк «Швейцария», колокольня Спасо‑Преображенского кафедрального собора, усадьба Сироткиных, зал Шаляпина Нижегородского хорового колледжа им. Л. К. Сивухина и другие. Открытие летнего дворика вписывается в региональные инициативы по поддержке семьи: по решению губернатора Глеба Никитина период 2025—2030 годов объявлен в области «Пятилетием семьи», а меры по стабилизации демографии реализуются в рамках национального проекта «Семья».
Ранее сообщалось, что свадебный бум зафиксирован в Нижегородской области.
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