Летний дворик Дома Сироткина стал новой площадкой для свадебных регистраций в Нижнем Новгороде

В городе уже имеется несколько популярных выездных локаций для свадеб: колесо обозрения «НиНо», парк «Швейцария», колокольня Спасо‑Преображенского кафедрального собора, усадьба Сироткиных, зал Шаляпина Нижегородского хорового колледжа им. Л. К. Сивухина и другие. Открытие летнего дворика вписывается в региональные инициативы по поддержке семьи: по решению губернатора Глеба Никитина период 2025—2030 годов объявлен в области «Пятилетием семьи», а меры по стабилизации демографии реализуются в рамках национального проекта «Семья».