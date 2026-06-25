Недвижимость шоумена Нагиева оценили более чем в 700 млн рублей

Нагиев владеет апартаментами за 300 миллионов рублей в пятизвёздочном отеле в Дубае с тремя спальнями и выходом на пляж. Также у него есть особняк на Новой Риге площадью 250 кв. м стоимостью около 77 миллионов рублей, отмечается в Telegram-канале.