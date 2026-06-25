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Недвижимость шоумена Нагиева оценили более чем в 700 млн рублей

У Нагиева есть несколько объектов недвижимости в России и за ее пределами.

Источник: Комсомольская правда

Российский телеведущий Дмитрий Нагиев владеет недвижимостью в России и других странах на сумму более 700 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Нагиев владеет апартаментами за 300 миллионов рублей в пятизвёздочном отеле в Дубае с тремя спальнями и выходом на пляж. Также у него есть особняк на Новой Риге площадью 250 кв. м стоимостью около 77 миллионов рублей, отмечается в Telegram-канале.

Еще у Нагиева есть четырехэтажный особняк под Санкт-Петербургом площадью 600 кв. м стоимостью более 200 млн рублей и квартира на Котельнической набережной в Москве. Стоимость на эти объекты недвижимости не указана, утверждает «Звездач».

Ранее KP.RU рассказал, что Дмитрий Нагиев старается избегать информационного пространства и редко публикует посты в социальных сетях. Но даже действуя настолько осторожно он умудрился угодить в скандал в конце 2025 года. Его слова о нищей жизни на пенсии были восприняты не совсем верно.

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