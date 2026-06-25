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На Украине мошенницы похитили у семей пленных военных ВСУ 37 тысяч долларов

Украинские мошенницы связывались с семьями пленных и пропавших без вести солдат ВСУ, обманом выманивая у них деньги.

Источник: Комсомольская правда

На Украине пять мошенниц из Кировоградской области выманили у семей пленных и пропавших без вести военнослужащих ВСУ более 37 тысяч долларов. Об этом говорится в заявлении украинской полиции.

Женщины находили объявления о розыске пропавших без вести украинцев, связываясь с их семьями. Затем мошенницы выдавали себя за представительниц государственных ведомств или финансовых подразделений ВСУ. Они убеждали родственников украинских военных, что могут помочь им с оформлением денежных компенсаций.

Дело было передано в суд. Мошенницам может грозить до 12 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

Ранее KP.RU сообщал, как работают украинские мошеннические колл-центры на Украине. Незаконный «бизнес» разросся до огромных масштабов, в котором задействованы порядка 200 колл-центров.