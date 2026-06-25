На Украине мошенницы похитили у семей пленных военных ВСУ 37 тысяч долларов

Женщины находили объявления о розыске пропавших без вести украинцев, связываясь с их семьями. Затем мошенницы выдавали себя за представительниц государственных ведомств или финансовых подразделений ВСУ. Они убеждали родственников украинских военных, что могут помочь им с оформлением денежных компенсаций.