Baza: В Тыве не смогли найти проспект Генерала Шойгу

В 2013 году в Республике Тыва депутаты города Шагонара решили увековечить память о значимых событиях и людях в названиях новых улиц и утвердили проспект Генерала Шойгу, который внесли во все государственные адресные базы и присвоили код КЛАДР. За прошедшее время проспект так и не построили, и он остался строчкой в реестре. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила Baza.