Baza: В Тыве не смогли найти проспект Генерала Шойгу

В 2013 году в Республике Тыва депутаты города Шагонара решили увековечить память о значимых событиях и людях в названиях новых улиц и утвердили проспект Генерала Шойгу, который внесли во все государственные адресные базы и присвоили код КЛАДР. За прошедшее время проспект так и не построили, и он остался строчкой в реестре. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила Baza.
— За прошедшие годы в городе появились улицы Интернациональная, Макаренко, Олимпийская, Сергея Пюрбю и Тувинских добровольцев. Правда, на последней до сих пор не возвели ни одного дома. А вот «генеральский» проспект так и остался строчкой в государственном реестре, — говорится в публикации.
В ответ на вопрос, где находится улица уже бывшего министра обороны, чиновники заявили, что никогда о ней не слышали, но позднее пояснили, что проспект пока только строится. По их словам, на нем должны появиться красивые многоэтажные дома, но конкретной даты по-прежнему нет, передает Telegram-канал.
Официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.
23 января депутаты законодательного собрания Прикамья приняли решение о том, чтобы убрать с карты региона деревню Жгарево в Юсьвинском округе, известную с 1795 года. В 2010 году в ней насчитывалось три жителя, но на данный момент нет признаков наличия постоянного населения.