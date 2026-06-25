Депутат Аксаков заявил о планах запретить рекламу криптовалют в России

«Мы меняем законодательство, связанное с рекламой. Мы запрещаем рекламирование криптовалют, но при этом даём возможность организациям, которые работают на этом рынке, говорить о том, что они работают на этом рынке», — заявил Аксаков.
По его словам, законодательство в этой сфере будет изменено. Компаниям разрешат лишь упоминать, что они работают с криптовалютой, но не рекламировать её как продукт. Ожидается, что новые нормы вступят в силу после принятия соответствующих поправок.
Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что на данный момент регулятор не рассматривает криптовалюту как средство платежа на территории страны, поскольку таких возможностей ЦБ не усматривает. Вместе с тем он допустил, что в будущем, при условии появления высоколиквидного и маловолатильного инструмента с обеспечительными механизмами, этот вопрос может снова оказаться на повестке, однако сегодня для этого нет оснований.
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