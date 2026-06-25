Депутат Аксаков заявил о планах запретить рекламу криптовалют в России

Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что на данный момент регулятор не рассматривает криптовалюту как средство платежа на территории страны, поскольку таких возможностей ЦБ не усматривает. Вместе с тем он допустил, что в будущем, при условии появления высоколиквидного и маловолатильного инструмента с обеспечительными механизмами, этот вопрос может снова оказаться на повестке, однако сегодня для этого нет оснований.