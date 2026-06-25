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В Шахтах на Дону потушили крупный пожар в здании шиномонтажа

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Возгорание произошло накануне вечером на улице Делегатской. Сигнал о ЧП поступил на пульт спасателей в 18:18, а уже в 19:50 пламя было полностью ликвидировано. С огнем на площади двести квадратных метров боролись одиннадцать огнеборцев на четырех спецмашинах. Благодаря оперативным действиям спасателей обошлось без жертв и пострадавших. Однако стихия нанесла серьезный ущерб. Внутри выгорело имущество и сгорел автомобиль, который в момент ЧП находился в здании. Точную причину возгорания теперь предстоит выяснить дознавателям.

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