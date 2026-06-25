В Воронеже за 163,2 миллиона рублей продан ДК имени Ленина, расположенный на улице Циолковского. Его новым владельцем стала ГК «Развитие», сообщает интернет-газета «Новости Воронежа». По информации издания, девелопер намерен сохранить исторический облик здания и создать на его базе современное общественное пространство.