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В Воронеже за 163,2 миллиона рублей продан ДК имени Ленина

Новым владельцем здания стала ГК «Развитие».

В Воронеже за 163,2 миллиона рублей продан ДК имени Ленина, расположенный на улице Циолковского. Его новым владельцем стала ГК «Развитие», сообщает интернет-газета «Новости Воронежа». По информации издания, девелопер намерен сохранить исторический облик здания и создать на его базе современное общественное пространство.

Ранее здание находилось в собственности воронежского авиазавода ВАСО, а затем было выставлено на торги с начальной ценой 163,2 млн рублей в связи с невозможностью содержать объект недвижимости.

В аукционе участвовали две компании. Кроме ГК «Развитие» на владение зданием претендовало ООО СЗ «Развитие восход», однако ценовое предложение вторая организация не подала, поэтому стоимость лота не изменилась.

В результате сделки часть двухэтажного нежилого здания площадью 5,4 тыс. кв. метров, здание контрольно-пропускного пункта площадью 9,6 кв. метров и право аренды земельного участка площадью 6,5 тыс. кв. метров перешло новому владельцу. Договор аренды действует до 1 апреля 2052 года.

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