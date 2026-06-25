Врач объяснил, что будет, если терпеть зубную боль и пить обезболивающие

Иногда зубная боль кажется терпимой. Люди откладывают визит к врачу, надеясь, что все пройдет само. Однако за этим часто скрывается уже запущенный воспалительный процесс, который без лечения только усиливается, рассказал стоматолог-ортопед, хирург Артем Корякин. Об этом пишет Lenta.ru.