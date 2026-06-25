День муниципалитета в Штабе «Единой России»: Арзамас представил культурные и промышленные достижения

«День муниципалитета» в Штабе общественной поддержки «Единой России» был посвящён городскому округу Арзамас и представил нижегородцам культурные, производственные и туристические возможности этого города.
В Штабе в Нижнем Новгороде прошёл насыщенный фестиваль, где гости могли познакомиться с историей Арзамаса, промышленными достижениями и туристическими брендами округа. В программе работали выставки предприятий и учреждений культуры, экспозиция «Арзамас туристический», тематические фотозоны и мастер‑классы по декоративно‑прикладному искусству. Музыкальные и творческие коллективы представили концертные номера, которые создали праздничную атмосферу мероприятия.
Руководитель регионального исполкома Нижегородского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко подчеркнул, что «День муниципалитета» продолжает знакомить жителей области с уникальными особенностями территорий. Он отметил, что Арзамас — «жемчужина региона», где современные высокотехнологичные производства гармонично соседствуют с богатым историческим и духовным наследием, а также выделил заслуги города в промышленности, сельском хозяйстве и гастрономии.
Секретарь местного отделения «Единой России» в Арзамасе Евгений Горшков рассказал, что делегация округа привезла в областной центр лучшие образцы продукции местных предприятий, работы учреждений культуры и образцы народных промыслов. По его словам, главное богатство Арзамаса — люди: их трудолюбие, мастерство и «арзамасский дух». Посетители проявляли живой интерес: участвовали в мастер‑классах, знакомились с экспозициями и общались с производителями и художниками.
Туристическая экспозиция вызвала особое внимание: она дала представление о ключевых достопримечательностях, фестивалях и культурных событиях округа. Одна из посетительниц отметила, что впервые подробно узнала об Арзамасе и теперь планирует приехать туда лично, чтобы увидеть город собственными глазами.
Губернатор Нижегородской области и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин ранее подчёркивал, что цель проекта — показать нижегородцам и гостям региона реальные достижения муниципалитетов, обменяться лучшими практиками и помочь жителям в решении актуальных вопросов. Мероприятия такого формата, помимо демонстрации достижений, служат площадкой для поддержки муниципального сообщества, общественных инициатив и реализации народной программы партии.