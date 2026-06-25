Голливудский актёр Микки Рурк остался без зубов: что случилось со звездой

На кадрах, снятых во время променада с собакой, Рурк предстал в довольно небрежном виде. Он был одет в выцветшие джинсы и серую толстовку с пятнами, при этом капюшон был натянут на голову, а глаза скрывали солнцезащитные очки-авиаторы.