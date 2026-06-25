Потепление придет в Москву в начале следующей недели

Но и без ливней не обойдется. Самые сильные дожди обрушатся на Пермь. За 24 часа в городе выпадет 40 мм влаги — столько обычно собирается в сумме за три июньские недели. В других городах дожди будут немного слабее, но и здесь они принесут свыше 30−50% месячной нормы осадков. Поэтому на малых реках региона вновь могут активизироваться паводковые процессы, а местами, в низинах, возможны подтопления.