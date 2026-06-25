Потепление придет в Москву в начале следующей недели

Холод с Баренцева моря постепенно уходит с европейской территории. Потепление начнется с западных регионов страны. А в столичном регионе в ближайшие ночи сохранится довольно прохладная погода — температура не будет превышать плюс 6−8 градусов, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Впрочем, для середины лета эта довольно типичная ситуация. Практически каждый год перед самым жарким летним месяцем — июлем — приходят волны холода. Например, в прошлом году в это же время среднесуточная температура тоже отставала на два градуса. Ночью было плюс 13 градусов, а днем — не выше плюс 20.
С каждым днем температура будет повышаться, и к концу недели москвичей вновь ждет летнее тепло. В пятницу будет еще не жарко — максимум плюс 20−22 градуса и кратковременные дожди. В выходные — до плюс 23−25 градусов, и тоже не обойдется без дождей.
Но уже в воскресенье над центром европейской территории установится антициклон, который принесет устойчивое тепло. Воздух прогреется до плюс 28 градусов, осадки прекратятся.
Неблагоприятная погода ожидается на Юге: в республиках Северного Кавказа, Адыгее, в Краснодарском и Ставропольском краях прогнозируются ливни, грозы, сильный ветер. Дождливо и ветрено будет и на юге Поволжья — в Саратовской, Самарской, Ульяновской областях.
С каждым днем температура будет повышаться, и к концу недели москвичей вновь ждет летнее тепло.
Аномальная жара придет на Ямал, где ожидается температура до плюс 33 градусов и выше, а также на юг Западной Сибири, где воздух прогреется до плюс 30 градусов и выше. В Новосибирской области жару остудят ливневые дожди и сильный ветер.
Сильные дожди ожидаются в субботу в Свердловской и Челябинской областях, а также в Пермском крае. Почти на всей территории Красноярского края — тропический зной: воздух может раскалиться до 35 градусов.
Как уточняют синоптики центра погоды «Фобос», например, в окрестностях Салехарда и Воркуты температура приблизилась к отметке плюс 30 градусов. Города, которые располагаются в субарктической зоне, оказались среди самых теплых точек страны.
Синоптики объяснили, что такая ситуация для высоких широт — большая редкость. Чтобы воздух прогрелся до подобных значений в этих краях, должно совпасть сразу несколько природных факторов. Ключевую роль сыграл мощный перенос теплого континентального воздуха с юга и юго-востока. Над Западной Сибирью закрепился очаг высокого давления, который направил поток раскаленных воздушных масс прямо на север. Полярный день добавил к температуре еще несколько градусов. В результате климатическая норма превышена сразу на 12 градусов.
Но и без ливней не обойдется. Самые сильные дожди обрушатся на Пермь. За 24 часа в городе выпадет 40 мм влаги — столько обычно собирается в сумме за три июньские недели. В других городах дожди будут немного слабее, но и здесь они принесут свыше 30−50% месячной нормы осадков. Поэтому на малых реках региона вновь могут активизироваться паводковые процессы, а местами, в низинах, возможны подтопления.