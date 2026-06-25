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Главные новости к вечеру 25 июня 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 25 июня 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Лукашенко рассказал о встрече в Минске с представителями Зеленского

Источник: РИА "Новости"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встречался в Минске с представителями президента Украины Владимира Зеленского. По словам Лукашенко, он «прямо сказал»: «Ребята, вы передайте своему Президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», — заявил белорусский лидер.

Рубио заявил о «предложениях, а не соглашениях» на саммите на Аляске

Источник: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в четверг сообщил журналистам, что на саммите США и России на Аляске «были лишь предложения, а не соглашения» по урегулированию ситуации на Украине. «На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было», — заявил он.

Мерц призвал заморозить линию фронта на Украине для начала переговоров

Источник: Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с призывом заморозить линию фронта на Украине и начать переговорный процесс с Российской Федерацией. Данное заявление было сделано в ходе конференции, посвященной восстановлению Украины, проходившей в Гданьске (Польша).

Россия в ответ на действия Румынии закрывает генконсульство в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Россия в ответ на действия Румынии закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге и объявляет румынского генерального консула персоной нон грата, сообщает российский МИД.

Еще больше регионов ограничили продажу бензина

Источник: РИА "Новости"

Все больше российских регионов вводят ограничения на продажу топлива. Какие субъекты приняли такие меры 25 июня, а также где уже действуют ограничения — разбирались Финансы Mail.

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