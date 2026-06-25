Главные новости к вечеру 25 июня 2026 года

Лукашенко рассказал о встрече в Минске с представителями Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встречался в Минске с представителями президента Украины Владимира Зеленского. По словам Лукашенко, он «прямо сказал»: «Ребята, вы передайте своему Президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», — заявил белорусский лидер.
Рубио заявил о «предложениях, а не соглашениях» на саммите на Аляске
Мерц призвал заморозить линию фронта на Украине для начала переговоров
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с призывом заморозить линию фронта на Украине и начать переговорный процесс с Российской Федерацией. Данное заявление было сделано в ходе конференции, посвященной восстановлению Украины, проходившей в Гданьске (Польша).
Россия в ответ на действия Румынии закрывает генконсульство в Петербурге
Еще больше регионов ограничили продажу бензина
Все больше российских регионов вводят ограничения на продажу топлива. Какие субъекты приняли такие меры 25 июня, а также где уже действуют ограничения — разбирались Финансы Mail.