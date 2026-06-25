Вопросы демографии и образования обсудили Глеб Никитин и Патриарх Кирилл

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие во встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Она состоялась в четверг, 25 июня, в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.
Как отметил губернатор в своём МАХ-канале, в ходе беседы обсуждались вопросы демографии и образования, поддержки молодежи и социальной защиты. Эти направления названы ключевыми в совместной работе Церкви и региона, подчеркнул Глеб Никитин.
Он добавил, что Нижегородская область занимает первое место в России по числу учащихся православных гимназий.
«Каждый шестой такой гимназист в стране — наш», — подчеркнул Глеб Никитин.
Особое внимание в ходе беседы было уделено демографической повестке, которая рассматривается как один из важнейших вопросов национальной безопасности. Губернатор напомнил, что в Нижегородской области уже реализуются совместные проекты по укреплению института семьи, профилактике абортов и поддержке женщин в кризисной ситуации.
«Когда Церковь и власть действуют в едином ценностном ключе, появляются силы на самые смелые планы», — подытожил Глеб Никитин.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что суммарный коэффициент рождаемости вырос в Нижегородской области на 2%.