Вопросы демографии и образования обсудили Глеб Никитин и Патриарх Кирилл

Особое внимание в ходе беседы было уделено демографической повестке, которая рассматривается как один из важнейших вопросов национальной безопасности. Губернатор напомнил, что в Нижегородской области уже реализуются совместные проекты по укреплению института семьи, профилактике абортов и поддержке женщин в кризисной ситуации.