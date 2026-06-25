Российские ученые открыли белок, подавляющий метастазы при раке костей

Исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ), Московского центра перспективных исследований и Российской академии наук обнаружили молекулярный механизм, который может подавить рост и метастазирование остеосаркомы — агрессивной опухоли костей. Основой данной технологии является белок TGF-β (трансформирующий фактор роста-β).
TGF-β обычно предотвращает размножение поврежденных клеток и считается защитным элементом организма от рака. Однако большинство опухолей вырабатывают этот белок в избытке, что способствует размножению и метастазированию раковых клеток. В случае остеосаркомы исследования показывают противоречивые результаты: некоторые указывают на подавляющее действие TGF-β на опухоль, в то время как другие утверждают, что он способствует ее развитию.
В новом исследовании ученые выяснили, что белок MDM2 играет ключевую роль в этом сигнальном процессе. В нормальных условиях он регулирует уровень опухолевого супрессора p53, который препятствует размножению раковых клеток. Однако при остеосаркоме часто наблюдается избыток MDM2, который подавляет защитные функции p53 и способствует миграции раковых клеток, увеличивая агрессивность опухоли.
— Мы показали, что малая некодирующая РНК miR-16−1−3p подавляет синтез MDM2. Повышая уровень этой микроРНК, мы смогли как бы «перенастроить» сигнал TGF-β, что сделало возможным подавлять не только рост, но и метастазирование раковых клеток. Теперь, вместо того чтобы помогать раку распространяться, TGF-β в присутствии микроРНК стал практически полностью останавливать размножение и метастазирование опухолевых клеток, одновременно повышая их чувствительность к традиционной химиотерапии, — отметил основной исполнитель проекта, заместитель заведующего лабораторией персонализированной химиолучевой терапии Института биофизики будущего МФТИ Сергей Леонов.
В ходе экспериментов удалось замедлить рост опухоли и значительно подавить ее метастазирование. Кроме того, клетки стали в 13 раз более чувствительными к стандартному химиопрепарату цисплатину по сравнению с контрольной группой. Однако для подтверждения эффективности данного подхода у людей необходимы дальнейшие исследования, передает «Газета.ру».
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