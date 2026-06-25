Российские ученые открыли белок, подавляющий метастазы при раке костей

TGF-β обычно предотвращает размножение поврежденных клеток и считается защитным элементом организма от рака. Однако большинство опухолей вырабатывают этот белок в избытке, что способствует размножению и метастазированию раковых клеток. В случае остеосаркомы исследования показывают противоречивые результаты: некоторые указывают на подавляющее действие TGF-β на опухоль, в то время как другие утверждают, что он способствует ее развитию.