В Красноярском крае выбрали 32 территории для благоустройства в 2027 году

«Хочу отметить дружную команду волонтеров. Они — главные помощники и агитаторы. В этом году более четырех тысяч добровольцев участвовали в проекте, в основном молодые люди от 14 лет и наши “серебряные” волонтеры, самому старшему из которых исполнилось 77 лет», — отметил губернатор края Михаил Котюков.