В Красноярском крае выбрали 32 территории для благоустройства в 2027 году

Жители Красноярского края выбрали 32 общественные территории, которые планируется благоустроить в 2027 году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
«Хочу отметить дружную команду волонтеров. Они — главные помощники и агитаторы. В этом году более четырех тысяч добровольцев участвовали в проекте, в основном молодые люди от 14 лет и наши “серебряные” волонтеры, самому старшему из которых исполнилось 77 лет», — отметил губернатор края Михаил Котюков.
Например, жители Ачинска выбрали продолжение благоустройства парка «Березовая роща». В городе Бородино преобразится Майский сквер, а в Заозерном — городской парк культуры. В Боготоле приведут в порядок сквер «Березовая роща», в Дивногорске — парк «Жарки». Новые скверы появятся в Енисейске, Лесосибирске, Железногорске.
В Красноярске большинство голосов отдали за сквер у ледового дворца «Сокол». На втором месте набережная Енисея в микрорайоне Тихие Зори, на третьем — Ботанический бульвар.
«Благодарю каждого неравнодушного жителя, сделавшего выбор и таким образом внесшего вклад в развитие своего населенного пункта. Для каждой победившей территории будет разработан дизайн-проект, в котором обязательно учтут пожелания жителей. Все победившие территории благоустроят в следующем году», — добавил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Максим Говорушкин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.