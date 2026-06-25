Ультрамарафонец, бегущий из Москвы в Ноябрьск, 26 июня достигнет Перми

Ультрамарафонец родом из Ямала Альберт Окотэтто, бегущий из Москвы в Ноябрьск, 26 июня достигнет Перми. Об этом бегун сообщил на своей личной странице в соцсети.
Альберт рассказывает, что начал свой многодневный одиночный марафон 1 июня, стартовав на Красной площади. До конечной точки он намерен добежать 1 августа. За 61 день бегун преодолеет 3200 км. В день он старается пробегать 50−60 километров. С собой ультрамарафонец везёт беговую коляску со всем необходимым — палаткой, спальными принадлежностями, запасной одеждой, обувью, водой и припасами.
«Вбежал в Пермский край вечером 22 июня. Не знал, что здесь +2 часа от Москвы. Теперь я в том же часовом поясе, что и малая родина, что делает финиш ближе. Если в прошлых областях я наслаждался лесными пейзажами, то в Пермский край радует своими полями. Уже не первый раз останавливаюсь, чтобы полюбоваться пейзажем и сделать фото», — поделился бегун в соцсети.
Вечером 25 июня ультрамарафонец сообщил, что поставил палатку возле реки недалеко от Перми.
«Завтра, 26 июня, около 14:00 я буду около “Счастья не за горами”. Кто хочет пообщаться, подходите. Если кто-то желает пробежаться со мной, пишите. Обычно я покидаю место ночёвки и начинаю бежать в начале десятого», — добавил он.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о бегуне из Пермского края Андрее Силине В июне 2026 года он завоевал «серебро» на Кейптаунском марафоне, став самым быстрым россиянином на этой трассе. К старту он готовился 118 дней без пропусков.