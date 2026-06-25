Ультрамарафонец, бегущий из Москвы в Ноябрьск, 26 июня достигнет Перми

«Вбежал в Пермский край вечером 22 июня. Не знал, что здесь +2 часа от Москвы. Теперь я в том же часовом поясе, что и малая родина, что делает финиш ближе. Если в прошлых областях я наслаждался лесными пейзажами, то в Пермский край радует своими полями. Уже не первый раз останавливаюсь, чтобы полюбоваться пейзажем и сделать фото», — поделился бегун в соцсети.