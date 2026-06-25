Два научных тура по Новосибирской области вошли во всероссийский реестр

«Разработанные у нас в регионе туристические маршруты демонстрируют высокий уровень новосибирской научной школы, показывая, что будущее страны рождается здесь и сейчас, в наших научных институтах и лабораториях. В 2025 году более 39 тысяч человек посетили объекты научной инфраструктуры в качестве экскурсантов. Кроме того, маршрут “Наука на вкус” претендует на получение статуса национального туристического маршрута, первого в России по этому направлению», — отметила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.