Два научных тура по Новосибирской области вошли во всероссийский реестр

Научно-популярные туры, разработанные в Новосибирской области в соответствии с задачами Десятилетия науки и технологий, а также нацпроекта «Молодёжь и дети», включили во Всероссийский реестр объектов научно-популярного туризма, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Однодневный маршрут «Научная экспедиция: Тайны рождения Вселенной» и двухдневный тур «Современные биотехнологии в нашей жизни» прошли официальную верификацию и пополнили реестр на портале «Наука.рф».
«Разработанные у нас в регионе туристические маршруты демонстрируют высокий уровень новосибирской научной школы, показывая, что будущее страны рождается здесь и сейчас, в наших научных институтах и лабораториях. В 2025 году более 39 тысяч человек посетили объекты научной инфраструктуры в качестве экскурсантов. Кроме того, маршрут “Наука на вкус” претендует на получение статуса национального туристического маршрута, первого в России по этому направлению», — отметила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.
Авторы нового маршрута «Научная экспедиция: Тайны рождения Вселенной» предлагают проследить историю Вселенной — от Большого взрыва до современности. Участники увидят один из семи существующих в мире коллайдеров в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук, побывают в научно-образовательном центре Новосибирского государственного университета «Эволюция Земли». Тур рассчитан на школьников 8−11-х классов и доступен круглый год.
Научно-промышленный тур «Современные биотехнологии в нашей жизни» познакомит желающих с передовыми биотехнологиями на примере знаменитого «треугольника Лаврентьева»: наука — кадры — производство. Программа включает посещение Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, экскурсию в новосибирский Биотехнопарк в Кольцове и на производство фармацевтической компании RENEWAL.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.