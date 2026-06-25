Женщина родила дочку на борту вертолета санавиации в Кировской области

В роддоме № 3 во Владивостоке во вторник, 9 июня, родилась девочка весом 5020 граммов. У ее 37-летней матери уже подрастают две дочки, которые также весили более четырех килограммов в момент рождения, и обе появились на свет путем кесарева сечения.