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Женщина родила дочку на борту вертолета санавиации в Кировской области

Жительница Верхнекамского района Кировской области родила ребенка прямо на борту санитарного вертолета. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

Жительница Верхнекамского района Кировской области родила ребенка прямо на борту санитарного вертолета. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

У 37-летней женщины начались преждевременные роды, и скорая помощь не смогла добраться до нее из-за проблем с транспортом в населенном пункте, поэтому был вызван санитарный борт.

Это были четвертые роды для женщины, и процесс развивался очень быстро. На борту находилась квалифицированная медицинская команда, в состав которой входили фельдшер и врач-анестезиолог-реаниматолог.

— Благодаря слаженной и оперативной работе роды прошли штатно. Эвакуация началась на территории Верхнекамской ЦРБ в 14:06, а уже в 15:34 на вертолетной площадке Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, расположенной рядом с областным перинатальным центром, врач-неонатолог встречал вертолет с малышом на борту, — рассказал главный врач Станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин.

Многодетная мать и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо и находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала. В настоящее время идет подготовка к их выписке, говорится в публикации.

В роддоме № 3 во Владивостоке во вторник, 9 июня, родилась девочка весом 5020 граммов. У ее 37-летней матери уже подрастают две дочки, которые также весили более четырех килограммов в момент рождения, и обе появились на свет путем кесарева сечения.