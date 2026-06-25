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Лоукостер Ryanair позволит родителям бесплатно садиться рядом с детьми

Ирландский лоукостер Ryanair изменит правила рассадки пассажиров и позволит родителям бесплатно сидеть рядом с детьми после начала расследования со стороны британского Управления по конкуренции и рынкам (CMA).

Источник: РБК

Ирландский лоукостер Ryanair изменит правила рассадки пассажиров и позволит родителям бесплатно сидеть рядом с детьми после начала расследования со стороны британского Управления по конкуренции и рынкам (CMA). Об этом сообщила Financial Times.

Cемьи смогут воспользоваться бесплатным случайным распределением соседних мест. В Ryanair назвали изменение «незначительной корректировкой политики» и заявили, что оно не повлияет на доходы перевозчика. По новым правилам бесплатные места для родителей будут предоставляться в хвостовой части самолета, в то время как передние ряды останутся доступными для платного бронирования.

Проверка CMA началась после жалоб на практику, при которой родители были обязаны сидеть рядом с детьми, но должны были отдельно оплачивать выбор места. Стоимость такой услуги составляла около £8 ($10,56) за рейс. Аналогичные требования распространялись на некоторых пассажиров с инвалидностью.

В регуляторе заявили, что намерены проверить, соответствует ли новая политика требованиям законодательства о защите прав потребителей. При этом расследование в отношении прежней практики Ryanair продолжается.

По данным CMA, Ryanair была единственной крупной авиакомпанией, выполняющей рейсы из Великобритании, которая взимала дополнительную плату за обязательную совместную рассадку родителей и детей.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».