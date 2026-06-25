Лоукостер Ryanair позволит родителям бесплатно садиться рядом с детьми

Cемьи смогут воспользоваться бесплатным случайным распределением соседних мест. В Ryanair назвали изменение «незначительной корректировкой политики» и заявили, что оно не повлияет на доходы перевозчика. По новым правилам бесплатные места для родителей будут предоставляться в хвостовой части самолета, в то время как передние ряды останутся доступными для платного бронирования.