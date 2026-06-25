Что происходит на рынке недвижимости и как устроены ЗПИФы

Массовому инвестору проще понимать инвестиции в недвижимость, нежели в акции и облигации, поскольку она ассоциируется с надежностью, чем-то осязаемым и понятным. И в то же время это ментальная ловушка, которая убирает у людей критическое мышление. Необходимо помнить, что этот актив может быть как прибыльным, так и убыточным.