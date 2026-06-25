Что происходит на рынке недвижимости и как устроены ЗПИФы

[02:30] Как выглядит рынок ЗПИФов в России?
[05:49] Психология инвестиций в недвижимость.
[13:30] Что происходит в отрасли прямо сейчас?
[18:52] Логика коммерческой недвижимости.
[22:34] Обстановка в разных сегментах.
[27:51] Как устроены ЗПИФы.
[32:17] Самочувствие акций девелоперов.
Всего на российском рынке представлено примерно 55 закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости, которые доступны для неквалифицированных инвесторов, и чуть менее 40 для квалифицированных. При этом говорить о конкуренции фондов не приходится, поскольку качественно они стартовали на российском рынке всего лишь четыре года назад, полагает генеральный директор УК «Современные фонды недвижимости» Екатерина Черных.
Какой сейчас курс? Куда движется финансовая система и что нужно об этом знать, чтобы правильно распоряжаться своими деньгами? Как выбрать инструменты для инвестиций, собрать портфель и оценить риски?
На эти вопросы РБК на всех площадках будет отвечать вместе с экспертами с 22 июня по 5 июля в рамках проекта «Какой курс?». Многих из них вы можете увидеть лично на главном инвестиционном событии — «Инвест Викенде» РБК 27 июня.
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Массовому инвестору проще понимать инвестиции в недвижимость, нежели в акции и облигации, поскольку она ассоциируется с надежностью, чем-то осязаемым и понятным. И в то же время это ментальная ловушка, которая убирает у людей критическое мышление. Необходимо помнить, что этот актив может быть как прибыльным, так и убыточным.
Главный вопрос заключается в доверии инвесторов к рынку и управляющим компаниям. Когда люди покупают паи фонда, они становятся совладельцами недвижимости, которую не выбирают — ее выбирает УК, которая и взаимодействует с арендаторами, рассказала Екатерина Черных.
На акции застройщиков влияют несколько факторов, отметил старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов в эфире Радио РБК. Он указал на общее снижение аппетита инвесторов к рынку ценных бумаг, сокращение интереса к недвижимости в условиях макроэкономической стагнации и неисполнение ожиданий по ключевой ставке, что влияет на безрисковую ставку.