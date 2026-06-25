Стало известно, насколько выросло число рекламодателей в МАХ

Как писал сайт KP.RU, в начале мая стало известно, что ежедневная аудитория «Макса» превысила 85 млн пользователей. По данным разработчиков, с момента запуска приложение установили более 120 млн человек, через него отправлено свыше 150 млрд сообщений и совершено более 6 млрд звонков. Кроме того, на платформе создано более 7 млн приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 300 млн подписчиков.