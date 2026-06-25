В Иркутской области закупят еще два комплекса для обезвреживания ТКО

Современные комплексы по обезвреживанию твердых коммунальных отходов (ТКО) поступят в 2026 году в Заларинский и Жигаловский районы Иркутской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Производительность каждой единицы оборудования составит до 1000 кг/час. Такая мощность позволит существенно снизить нагрузку на полигоны и повысить эффективность утилизации отходов. Сегодня в Иркутской области уже работают два подобных комплекса, закупленных для Чунского и Киренского районов.
«Всего в рамках проекта до 2028 года на приобретение установок по обезвреживанию твердых коммунальных отходов запланировано предоставление субсидий 10 муниципальным образованиям на поставку 17 установок», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Сергей Нестеров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.