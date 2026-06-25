Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экскурсии без документов: в Зеленоградске задержали «серых» гидов

На всех нарушителей составили административные протоколы.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградске задержали гидов, которые проводили экскурсии без документов. Об этом сообщила пресс‑служба регионального УМВД в четверг, 25 июня.

Рейд полиции прошёл на центральных улицах и на набережной города. Во время проверки особое внимание уделили документам, подтверждающим право экскурсоводов работать по профессии, а также соблюдению обязательных требований при оказании услуг.

Нарушения выявили на центральных улицах и набережной. Несколько человек проводили экскурсии без необходимой аттестации либо с нарушением установленных правил. На всех нарушителей составили административные протоколы.