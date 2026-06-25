В Тюменской области предприниматели могут воспользоваться новой площадкой

«Площадка готова, чтобы начинать строительство без лишних затрат на коммуникации. Аромашевский муниципальный округ открыт для новых идей и надежного партнерства. Мы поддерживаем инициативу и готовы оказать максимальную помощь каждому инвестору — от идеи до запуска», — рассказал инвестиционный уполномоченный Аромашевского округа Александр Майер.