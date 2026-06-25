В Тюменской области предприниматели могут воспользоваться новой площадкой

Муниципальную индустриальную площадку с четырьмя участками и готовой инфраструктурой предлагают в селе Аромашево Тюменской области для развития бизнеса в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в инвестиционном агентстве региона.
Предприниматели могут использовать предлагаемые участки для размещения промышленных объектов, дорожного сервиса, общественного питания, хранения и переработки сельхозпродукции. Северная часть участков примыкает к крупной асфальтированной дороге.
«Площадка готова, чтобы начинать строительство без лишних затрат на коммуникации. Аромашевский муниципальный округ открыт для новых идей и надежного партнерства. Мы поддерживаем инициативу и готовы оказать максимальную помощь каждому инвестору — от идеи до запуска», — рассказал инвестиционный уполномоченный Аромашевского округа Александр Майер.
Ознакомиться с площадкой можно на Инвестиционной карте Тюменской области. Консультации доступны по телефонам 8 (34545) 21957, +79220481022.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.